نتائج واعدة للصيام المتقطع في محاربة الشيخوخة

المصدر: البيان

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يحمي النظام الغذائي الصحي جسم الإنسان من أمراض الشيخوخة وأثرها على صحة أجهزة الجسم عامة.

وأوضح عالم الأحياء الأمريكي ميتشل بي لي من جامعة واشنطن، الآلية البيولوجية الأساسية لتنظيم عملية الشيخوخة.

ودرس لي أنظمة غذائية عديدة كالـ"الكيتو" والوجبات الغذائية منخفضة البروتين والصيام المتقطع والوجبات المحدودة.



الصيام المتقطع

وأشار لي إلى أنه تم اختبار الصيام المتقطع على الحيوانات وأظهرت التجارب نتائج واعدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "فورسكينج".

ولاحظ لي أن عمر الفئران أثناء التجارب كان أطول من خلال اتباع نظام غذائي يحاكي الصيام المتقطع، وفقا لسبوتنيك.

ويعتقد لي أنه أثناء التجربة تم تثبيط بروتين "mTOR"، وأظهرت الأبحاث أن الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والصيام المتقطع يمكن أن يؤدي محاربة الشيخوخة بشكل كبير وصحة أفضل.

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