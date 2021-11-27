أطعمة تساعدنا على الشعور بالدفء خلال فصل الشتاء

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تنظيم درجة حرارة الجسم، وبالتالي، توفر وسيلة للحفاظ على الدفء في فصل الشتاء، ومع بدء أيام الشتاء بدأت الأيام تقصر والليالي تطول، وهو الوقت الذي تبدأ فيه الرياح الباردة تلفح أجسامنا.

وخلال تلك الأوقات، يبحث الناس عن الدفء ولطالما كان الطعام ملاذاً للبعض منهم. وبغض النظر عن كونه أساسياً للبقاء، فإن الطعام يدعم أيضاً الرفاهية العقلية والجسدية، ويمكن أن يساعد أيضا في تنظيم درجة حرارة الجسم أثناء الشتاء.

وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفء الجسم في فصل الشتاء، من بينها، وفقاً لموقع "تايمز ناو نيوز" الهندي.

الزنجبيل: يتم استهلاكه على نطاق واسع كجزء من النظام الغذائي، من الوجبات إلى المشروبات، وهو لا يحافظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء فحسب، وإنما يمتاز ايضاً بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ويمكن أن يساعد في صحة الجهاز الهضمي.

الحساء: قم بإضافة الحساء إلى النظام الغذائي وتناوله في وجبات الغداء والعشاء. فهذا المستحضر الساخن صحي للغاية ويمكن أن يكون ممتازاً في الحفاظ على دفء الجسم خلال فصل الشتاء. ويمكن أن يحصل المرء عن طريق الحساء على وجبة مغذية لذيذة وسهلة التحضير.

العسل: يمكنه ان يحل محل السكر الأبيض في الأطعمة والمشروبات. فهو يحافظ على الجسم دافئاً كما يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا ومضادة للأكسدة.

البيض: ويعتبر مصدراً ممتازاً للبروتين، ويمكن أن يكون فعّالاً في الحفاظ على دفء الجسم أثناء الشتاء. وهو عبارة عن مكونات متعددة الاستخدامات ويمكن تضمينها في الوجبات الخفيفة ووجبات الافطار والغذاء والعشاء.

البطاطا الحلوة: غالباً ما تعرف بالخضراوات الجذرية وتعرف بتأثيرها الدافئ على الجسم. وهي غنية بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى، علاوة على ذلك، تعد مصدراً للكربوهيدرات المعقدة القادرة على الاشباع لفترة أطول.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز