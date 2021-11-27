تسبب السمنة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الشتاء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتعرض الأشخاص في الأغلب لزيادة وزنهم في خلال الطقس البارد، بسبب عدم القدرة على الحركة، واتباع بعض السلوكيات الخاطئة أثناء تناول الطعام، والتركيز على بعض الأطعمة غير الصحية. ولكي يتجنب الإنسان السمنة عليه أن يحد من تناول بعض الأطعمة التي قد تزيد من وزنه في الشتاء وهي:

البسكويت والكعك

أحيانًا يلجأ البعض لتناول الوجبات البينية لكنهم يعتمدون فيها على البسكويت أو الكعك الذي يستخدم في صنعه الدقيق الأبيض والسكر، وهو ما يؤدي إلى زيادة السكر في الجسم وتخزين الدهون، وارتفاع احتمالية الإصابة بالسكري، لذا فمن الأفضل عند تناول الوجبات البينية التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف كالخضراوات والفواكه.

البطاطس المقلية



تعد فطائر البطاطس المقلية مساهمًا رئيسيًا في زيادة الوزن في فصل الشتاء إذا انتهى بك الأمر بتناولها طوال الشهر، ولذلك عليك محاولة تقليل استهلاكها، والاستعاضة عنها بالبطاطس المطبوخة في الفرن.

المعكرونة



يميل الأفراد خلال الشتاء إلى اشتهاء الأطعمة سهلة التحضير من بينها المعكرونة، ومع انخفاض النشاط البدني، خلال هذه الأشهر، فقد يزيد وزنك بالتأكيد.



الفطائر المحلاة



قد يغريك ليل الشتاء البارد بتناول بعض السكريات الإضافية، باعتبار أن قطعة واحدة لن تضر، غير أن القطعة قد تكون بداية لطعام لا يتوقف بالليل، خاصة إن كانت من الفطائر المحلاة، ما يزيد من الوزن بمرور الوقت.

يعد الحساء أو الشوربة، من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، والتي من المهم إضافتها لنظامك الغذائي، إلا أن بعض أنواع الحساء تزيد الوزن، كالحساء المصنوع من الكريمة المكثفة، لذا فمن الأفضل تناول حساء الخضراوات والدجاج.

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