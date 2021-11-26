الشبت يطهر الجسم من السموم

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت أخصائية تغذية روسية، أن تناول الشبت يساعد على إخراج العصارة الصفراوية من الجسم.

ويحتوى الشبت على نسبة عالية من الفيتامينات، والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الامراض،ويعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض والعدوى، كما أنه يعمل على طرد السموم من الجسم.

وقالت الدكتور بافل تيريخوف،أن للشبت خصائص عديدة مفيدة للجسم،لانه يحتوي على فيتامينات عديدة وعلى بيتا كاروتين وحمض الفوليك وغيرها من المواد المفيدة، بحسب روسيا اليوم.

واضافت،الشبت يساعد على تعويض نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية. ويؤثر إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية، حيث له خاصية توسيع الأوعية الدموية وتقوية جدرانها، ويحفز إفراز الصفراء، ويساعد على استرخاء الأمعاء.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز