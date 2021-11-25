لماذا يشعر بعض الناس بالبرد دون غيرهم؟

المصدر: البيان

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كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين بالسعودية، الدكتور خالد النمر، أن هناك بعض المرضى يشعرون بالبرد أكثر من غيرهم.

وأوضح النمر أن من هؤلاء، مرضى فقر الدم، وضعف الغدة الدرقية، ومن يعانون التوتر والقلق.

وأوصى بالحرص على توفير التدفئة الكافية لكبار السن في هذه الأيام لكونهم يشعرون بالبرودة أكثر من الآخرين وأكثر عُرضةً لمضاعفاتها، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.

ونصح بتناول الزنجبيل كمشروب ساخن للتدفئة في الشتاء، إذ إنه يخفض الدهون الثلاثية، والكولسترول الضار، ويرفع من الكولسترول الحميد.

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