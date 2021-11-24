دراسة: اتباع نظام نباتي غني بالأوراق الخضراء الداكنة يخفف أعراض الصداع النصفي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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في سبيل تخفيف أعراض الصداع النصفي المتكرر، نصح باحثون بريطانيون، أخيراً، باتباع نظام غذائي نباتي كامل كثيف المغذيات، غني بالأوراق الخضراء الداكنة، مع تقليل تناول المنتجات الحيوانية.

ويعتقد الباحثون بعد دراسة حالة رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، أن هذا الحل يستحق البحث، حيث أن 15% من سكان العالم يعاني من هذا المرض العصبي.

وفي دراسة الحالة في "المجلة الطبية البريطانية"، أفاد الباحثون أن الرجل كان يعاني من الصداع المزمن لمدة 12 عاماً، وقد حاول مرات عدة وقف نوبات الصداع، فتخلى عن مأكولات مسببة للصداع في نظامه الغذائي، مثل الشوكولاته والكافيين وحتى المكسرات، وحاول أيضا ممارسة اليوغا والتأمل، ولكن من دون جدوى.

فاقترح الباحثون عليه، وفقاً لموقع " نيوز 18" الهندي، اتباع "نظام غذائي منخفض الالتهابات يومياً" والمعروف اختصاراً باسم " لايف". وهو عبارة عن نظام غذائي نباتي بالكامل كثيف المغذيات غني بالأوراق الخضراء الداكنة. وهذا النظام الغذائي، يدعو أيضاً إلى خفض كبير في استهلاك الألبان والأجبان أو اللحوم الحمراء والاطعمة النشوية.

وفي غضون شهرين، قال الباحثون أن وتيرة الصداع تراجعت من 18 - 24 صداعاً شهرياً إلى واحد فقط، كما أنه أوقف أدوية الصداع الوقائية والكابحة". ثم بعد ثلاثة أشهر، لم يعان المريض من الصداع، وفقا لدراستهم. وبعد أكثر من سبع سنوات لا يزال لا يشعر بالصداع.

قال المريض نفسه: "لا أستطيع ان أذكر حتى متى أصبت الصداع آخر مرة، وأنا لم أعد اسير جسمي. لقد استعدت حياتي" مضيفا: "وتحسن الربو بشكل كبير منذ تغيير النظام الغذائي، بالتالي لم أعد اخذ ادوية الربو. كذلك، تمكنت من التخلص من أدوية الكوليسترول"

وبناء على هذه الحالة، أفاد الباحثون "أن النتائج تجاوزت بشكل كبير هدف علاج الصداع بالأدوية، أي خفض وتيرة الصداع بنسبة 50% كل شهر".

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