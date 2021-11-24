حقيقة صادمة.. المشروبات المحلاة تلحق آثاراً كارثية بالمخ

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد باحثون أن المشروبات المحلاة بالسكر تعصف بالدماغ على وجه الخصوص، ويمكنها أن تؤدي إلى تقدم عمر المخ 11 عاماً إذا تناولناها أكثر من مرتين في اليوم.

ويحظى السكر المكرر بسمعة سيئة، لارتباطه بأمراض القلب والسمنة وقدرته على التسبب في التهابات مزمنة، إلا أن الدراسات الجديدة سلّطت أيضاً الضوء على آثاره الكارثية على الدماغ. وفقاً لـ «سبوتنك».

وكشفت الدراسات أن الإفراط في تناول هذه المشروبات تقود إلى الإصابة المبكرة بالخرف، وهو حالة مدمرة، تأتي على الذاكرة، وتعيق استقلالية من يعانون منه.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز