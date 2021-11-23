الكامبوتشا.. مشروب صديق للأمعاء

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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حظي مشروب «الكامبوتشا» بشعبية متزايدة مؤخراً إذ يعرف بكونه مشروباً صديقاً للأمعاء على الرغم من اللبس ناحية مذاقه، فهل هو شاي أم صودا أو شيء آخر.

الكمبوتشا من حيث المبدأ مشروب مخمر يضاف له الشاي الأخضر أو الأسود والسكر، ومن السهل تناوله وهضمه كما أنه مصدر محتمل للبروبيوتيك.

ووفقاً لموقع«نيوز18» الهندي، فإنه مشروب يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ومغذٍ للأمعاء بالبكتيريا النافعة، لذلك لنتعرف المزيد عن هذا المشروب الصديق للأمعاء.

أصل الكامبوتشا

تعرف شعبياً باسم «شاي الخلود»، وقد يخيل لنا أن الكامبوتشا حديثة ولكن وعلى عكس الاعتقاد الشائع تعود الوصفات الأولى للمشروب إلى عام 221 قبل الميلاد.

فوائد

شاي الكمبوتشا بطيف من الفوائد المتعددة لصحة جسم الإنسان، حيث يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتخفيف من الإمساك، وتقليل التهابات الأمعاء. كما أنه يساعد في الوقاية من السرطان، ويتبدى كمقوٍ لجهاز المناعة، وكعلاج للاكتئاب، ناهيك عن تعزيز المشروب لصحة القلب والأوعية الدموية، وكذلك صحة الكبد. من جهة أخرى تساعد الكامبوتشا في خفض نسبة السكر في الدم، كما وتحافظ على الوزن الأمثل والصحي للجسم.

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