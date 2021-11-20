فوائد مدهشة لشوربة العدس على صحتك

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شوربة العدس في حالة إعدادها بشكل صحي، تكون وجبة متكاملة غنية بعناصر غذائية رائعة، كما أنها بمثابة منجم بروتينات وزنك، ما يعزز عمل جهاز المناعة، وهو الطعام المطلوب، خاصة مع نزلات البرد، المصاحبة لتغير الفصول، بالتزامن مع إعادة انتشار فيروس كورونا، وانخفاض درجات الحرارة مع حلول الشتاء، وفيما يلي فوائد شوربة العدس الدافئة في الشتاء، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة في مصر.

- تساعد شوربة العدس الأطفال على النمو بشكل طبيعي، لأنها تمدهم بالبروتين اللازم لبناء جسمهم بشكل صحي.

- تساهم الشوربة في منع تشوهات الجنين.

- تمد الجسم بعنصري الحديد والنحاس، وبالتالي تعالج من يعانون من رعشة اليدين، بسبب نقص الفيتامينات.

- تعالج الأنيمياـ لأنها غنية بالحديد والفيتامينات والمعادن.

- تقوي المناعة، لأنها غنية بعنصر الزنك.

- مفيدة جدا للذكورة مثل شوربة فواكه البحر.

- تناولها يساعد على علاج الالتهابات والآلام المزمنة، إذ إنها تعطي نتائج رائعة، وضرورية في فصل الشتاء، خاصة مع تزايد الآلام، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

- ينصح بتناولها مرتين على الأقل أسبوعيا، لمدة 8 أسابيع لمعرفة الفرق.

- تقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية، خاصة مع الالتزام بنظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح.

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