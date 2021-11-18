الكشف عن سبب غير متوقع لارتفاع ضغط الدم

المصدر: وكالات

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كشف أخصائي طب وتقويم العظام، الطبيب الروسي، فلاديمير جيفوتوف، أنَّ زحزحة عظام الجمجمة نتيجة إصابة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وأوضح الطبيب الروسي، في مقابلة صحفية مع صحيفة روسي محلية، أن هناك أسبابا كثيرة ومختلفة ومتعددة وراء مشكلة ارتفاع مستوى ضغط الدم في جسم الإنسان بعضها قد يكون لأسباب مرضية وبعضها قد يعزى لأسباب جراحية وهناك بعض الحالات قد تعود لأسباب نفسية.

وأشار الدكتور فلاديمير جيفوتوف، إلى أنه يعدّ من أحد الاسباب الهامة لارتفاع ضغط الدم في جسم الإنسان، هو زحزحة عظام الجمجمة أو حدوث انضغاط عضلي.

وتابع أخصائي طب وتقويم العظام، أن المحفزات الودية التي يتلقاها القلب وتعزز عمله تؤثر في مستوى ضغط الدم، أما المحفزات غير الودية، على العكس تسبب انخفاض معدل ضربات القلب.

وأضاف الطبيب، أنه غالبا ما يحدث خلل في هذا التوازن باتجاه زيادة تأثير المحفزات الودية.

وأشار إلى أنه في الحياة اليومية العادية الكثير من التوتر والإجهاد والقليل من الاسترخاء، فالعقد السمبثاوية العنقية العليا لها فروع إلى القلب، وبنتيجة عملها تحفز عضلة القلب.

وأوضح أنه إذا حصل تشوه خلقي أو إصابة مكتسبة تسبب زحزحة العظام أو توتر عضلي، تنضغط العقد السمبثاوية بعض الشيء، ما يحفز عمل القلب أكثر، أي يزداد معدل ضربات القلب، وبالتالي يرتفع مستوى ضغط الدم الشرياني.

ووفقا له، فإن المذنب في 99 بالمئة من حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم ولأسباب مجهولة لا يمكن للأطباء تحديدها، هو إصابات الجمجمة التي حصلت حتى قبل عشرات السنين.

وكشف الطبيب الروسي، أنه من أجل تصحيح هذه الحالة، يجب إعادة العظام إلى وضعها الطبيعي وتخفيف التوتر العضلي، الذي يمكن لأخصائي تقويم العظام القيام به.

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