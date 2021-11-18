جدوى وضع البيتزا الدائرية في صناديق مربعة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح من اللافت في كل مرة تصلنا طلبية بيتزا، هو أننا نستلمها دائماً في صندوق مربع الشكل. فلماذا يجري تعليبها على هذا النحو على الرغم من أنها دائرية الشكل؟!

وتكمن الإجابة في أن الصناديق المربعة أسهل على الصنع من الدائرية، وأكثر فعالية من حيث الكلفة.

ووفقاً لموقع تلفزيون «نيوز18» الهندي، تقوم صناديق تعليب الأطعمة أساساً على الشكل المربع نفسه. بالتالي ما يقوم به المصنعون هو تعديلها وفقاً للطول أو العرض أو الارتفاع في صندوق قياسي.

وهنا يأتي السؤال التالي: لماذا لا يتم تقطيعها إلى مربعات بدلاً من مثلثات؟ وهذا يعود إلى واقع أن الطريقة الوحيدة لتقطيع شيء دائري بشكل متساو هو في تقطيعه إلى مثلثات صغيرة، ومع ذلك، هناك الكثير من الأماكن حيث يجري تقطيع البيتزا على شكل مربعات، ولكن عندما يحدث ذلك، يكون حجمها كبيراً جداً.

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