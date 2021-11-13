طعام يخفض ضغط الدم بطريقة مذهلة

المصدر: البيان

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كشفت خبيرة التغذية، أولغا تشونتونوفا عن طعام فعال لخفض ضغط الدم.

وقالت تشونتونوفا إن بذور الشيا طعام فعال لخفض ضغط الدم بطريقة مذهلة.

وأوضحت "بذور الشيا تؤثر على ضغط الدم. الأحماض الدهنية الموجودة في البذور يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وهي تمنع تصلب الشرايين. من خلال تنظيف جدران الأوعية الدموية من لويحات تصلب الشرايين، تمنع البذور أمراض الجهاز القلبي الوعائي. تحتوي على كمية كبيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يؤثر على قراءات ضغط الدم ".

وأضافت أنه بسبب الخصائص المذكورة، يوصى بإضافة بذور الشيا إلى النظام الغذائي لمرضى ارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، مع انخفاض ضغط الدم، لا ينبغي استخدامها، حتى لا تسبب انخفاضًا أكبر في ضغط الدم، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

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