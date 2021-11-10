ماذا يحدث عند إدخال أطباق الميلامين في الميكروويف؟

المصدر: وكالات

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حذر مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن الألمانية من استعمال الأطباق المصنوعة من راتنج الميلامين في أفران الميكروويف، لأن هذه الأطباق يمكن أن تتحلل عند تسخينها إلى مكوناتها السامة، مثل مادة الفورمالديهايد المسرطنة ومادة الميلامين الضارة بالكُلى.

وأوضح الخبراء الألمان أن أطباق الميلامين تشهد إقبالاً كبيراً من المستخدمين بسبب ألوانها الزاهية ومقاومتها للكسر، وبالتالي فهي مناسبة للاستعمال مع الأطفال وفي جولات التخييم، ولكن لا يجوز أبداً تسخين طعام الأطفال الصغار على أطباق الميلامين في أفران الميكروويف، وينبغي أيضاً عدم ملامسة أدوات المطبخ أو الملاعق المصنوعة من الميلامين مع الأطعمة الساخنة.

وإذا تعذر على المرء معرفة نوعية الأطباق البلاستيكية وما مدى وملاءمتها للاستعمال في أفران الميكروويف، لأن الشركات تضع علامة ME بشكل طوعي، فلا يجوز أبداً استعمالها في تسخين الأطعمة والمشروبات، ونصح مركز حماية المستهلك الألماني أيضاً بضرورة التخلص من أطباق الميلامين البالية أو ذات الألوان الباهتة أو المتشققة من المطبخ.

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