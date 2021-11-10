ملوثات بيئية في «الحمية الغذائية الصحية»

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت دراسة حديثة عن أن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي قد يؤدي إلى استهلاك الكثير من الملوثات البيئية. وقد يؤدي التحول من الأطعمة «الغربية» إلى نظام غذائي متوسطي غير عضوي إلى مضاعفة كمية المبيدات الحشرية بمقدار ثلاثة أضعاف وإضعاف جهاز المناعة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وقارن الباحثون في جامعة أوسلو وجامعات في بلدان أخرى، آثار الأنظمة الغذائية المختلفة على مجموعة من 27 طالباً بريطانياً، ووجدوا أن المشاركين الذين عاشوا على نظام غذائي متوسطي يحتوي على أغذية مزروعة بالطريقة العادية تناولوا ثلاثة أضعاف الملوثات البيئية، مقارنة بالوقت الذي كانوا يأكلون فيه طعاماً «غربياً» عادياً. ووجد الفريق أن المنتجات المستزرعة بالطريقة التقليدية تنقل المزيد من الملوثات البيئية، والتي قد تؤثر في الخصوبة ونمو الأحداث. (دبي ـ البيان)

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز