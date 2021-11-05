ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يومياً؟

المصدر: وكالات

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تعد فاكهة الكيوي أحد الفواكه المشهورة بفوائدها الصحية العديدة، فقد وجد أن حبة الكيوي مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

وعلى ذمة تقرير نشره موقع "إيت ذيس" Eat This، فإن ثمرة الكيوي تحتوي على كنز صحي ثمين.

فهي تقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، وتعمل على تنشيطه والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، ومنها:

صحة القلب وتنظيم ضغط الدم

الكيوي غني بالمعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم، فعند استهلاكهما بكميات مناسبة، فهما يساعدان على توازن الماء في الجسم، وتنظيم معدل ضربات القلب، وكذلك الحفاظ على المعدل المثالي لضغط الدم.

تقوية الجهاز الهضمي

يعد الكيوي مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة القوية والتي تساعد في تحييد الجذور الحرة، والوقاية من السرطانات.

فالكيوي يحتوي على فيتامين ج (Vitamin C) الذي له دور كبير في تعزيز مناعة الجسم وتقويتها.

وقد وُجد أن للكيوي دور مساهم في حماية الحمض النووي للخلايا من التلف.

الحفاظ على صحة العين

الكيوي غني باثنين من مضادات الأكسدة المهمة وهما اللوتين والزياكسانثين، وهما مهمان جدا لصحة العيون.

فوائد الكيوي للحامل

حمض الفوليك (Folic acid): الذي تحتاجه المرأة الحامل في الأشهر الأولى من حملها لضمان سلامة جنينها ووقايته من تشوهات الأنبوب العصبي.

عنصر الحديد: الذي يقي الحامل من فقر الدم.

الألياف الغذائية: التي تساعد في الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي التي قد تصيب الحامل كالإمساك.

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