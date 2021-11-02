احذر تناول التمر في هذه الحالة

المصدر: البيان

حذرت أخصائية التغذية الروسية ألينا ستيبانوفا من تناول التمر للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري، وذلك لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر. ونصحتهم بالتقليل من التمر أو الامتناع عن تناوله، وذلك حسبما نشرت وكالة "سبوتنك" الروسية.

وأوضحت اخصائية التغذية الروسية أن من الضروري بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انتفاخ البطن أن يقللوا من تناول التمر. مشيرة إلى أنه من المهم عند التسوق واختيار التمر الانتباه إلى مظهر هذا المنتوج وتجنب شراء التمر الذي يلمع لأنه يحتوي على "غلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت".

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