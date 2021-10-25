التمور: فوائدها التغذوية تسبق حلاوتها

التمر هو ثمرة شجرة النخيل التي تزرع في العديد من المناطق الاستوائية في العالم، تلعب دورًا مهمًا في التراث الثقافي للعديد من دول الشرق الأوسط وأحد الفاكهة الافتتاحية المهمة خلال موسم الصيام.

1.مغذية جدا

نظرًا لتجفيفها فإن محتواها من السعرات الحرارية أعلى من معظم الفاكهة الطازجة ومشابه لمحتوى الفواكه المجففة الأخرى مثل الزبيب والتين . تأتي معظم السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، الباقي من كمية قليلة جدًا من البروتين، وتحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن بالإضافة لكمية كبيرة من الألياف.

توفر الحصة (100 جرام) العناصر الغذائية التالية : 277 سعرة حرارية و75 جم كربوهيدرات و 7 جم الياف و2 جم بروتين ، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين ك والكالسيوم والحديد والزنك ونسبة عالية من البوتاسيوم وهي مادة إلكتروليت يحتاجها الجسم لصحة القلب وتساعد في بناء العضلات والبروتينات في الجسم.



2.نسبة عالية من الألياف

ما يقرب من 7 جرامات من الألياف في 100 جم ، تضمين التمر في نظامك الغذائي هو وسيلة رائعة لزيادة تناول الألياف، قد يفيد صحة الجهاز الهضمي عن طريق منع الإمساك، يعزز حركات الأمعاء المنتظمة من خلال المساهمة في تكوين البراز.

في إحدى الدراسات ، شهد 21 شخصًا تناولوا 7 تمرات يوميًا لمدة 21 يومًا تحسنًا في تكرار البراز وكان لديهم زيادة كبيرة في حركات الأمعاء مقارنة بوقت عدم تناول التمر.

قد تكون الألياف مفيدة للتحكم في نسبة السكر في الدم، إذ تعمل على إبطاء عملية الهضم وقد تساعد في منع مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام. لهذا السبب، يحتوي التمر على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) الذي يقيس سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول طعام معين.

قد يكون مفيدًا للغاية للذين يعانون من مشاكل صحية ناجمة عن حركات الأمعاء غير المنتظمة. في دراسة أجريت لفهم آثار التمر في الوقاية من المشكلات المتعلقة بالأمعاء والقولون مثل سرطان القولون والمستقيم ، تم إخضاع مجموعة من 21 شخصًا للاختبار لتناول حوالي 7 تمرات يوميًا ولوحظ أن لديهم حركات أمعاء منتظمة وإنتاج متكرر للبراز مقارنة بمجموعة أخرى لم يتم تحديد التمر.

ولوحظ أن تركيز الأمونيا في البراز انخفض بشكل كبير عند تناول التمور بانتظام.



3.نسبة عالية من مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض

يوفر التمر العديد من مضادات الأكسدة التي تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض إذ تحمي الخلايا من الجذور الحرة ( جزيئات غير مستقرة قد تسبب تفاعلات ضارة في جسمك وتؤدي إلى المرض) ،

أكثر ثلاثة مضادات أكسدة فعالية في التمر:

مركبات الفلافونويد: قد تساعد في تقليل الالتهاب وقد تمت دراستها لقدرتها على تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري ومرض الزهايمر وأنواع معينة من السرطان.

الكاروتينات: ثبت أنها تعزز صحة القلب وقد تقلل خطر الاضطرابات المرتبطة بالعين مثل الضمور البقعي.

حمض الفينول: المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات، قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

يحتوي التمر أيضًا على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وقد تلعب أيضًا دورًا في مكافحة الأمراض المعدية. والبوليفينول (مثل الأحماض الفينولية ، والأيسوفلافون ، والقشور ، والفلافونويد) ، والستيرولات. كما أنها تمتلك خصائص مضادة للفطريات.

4.قد يعزز صحة الدماغ



قد يساعد تناول التمر في تحسين وظائف المخ. لقد وجدت الدراسات المعملية أن التمر مفيد في تقليل علامات الالتهاب مثل إنترلوكين 6 (IL-6) ، في الدماغ. ترتبط المستويات العالية من IL-6 بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل مرض الزهايمر.

تشير ورقة بحثية نُشرت في مجلة Neural Regeneration Research إلى أن التمور لها إمكانات علاجية واعدة ضد مرض الزهايمر ، نظرًا لقدرتها على مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ.

تُعزى خصائص التمر المحتملة المعززة للدماغ إلى محتواها من مضادات الأكسدة المعروفة بتقليل الالتهاب ، بما في ذلك مركبات الفلافونويد.

5.قد يعزز المخاض الطبيعي

تمت دراسة التمر لقدرته على تعزيز وتخفيف المخاض المتأخر عند النساء الحوامل.قد يؤدي تناولها طوال الأسابيع القليلة الماضية من الحمل إلى تعزيز اتساع عنق الرحم وتقليل الحاجة إلى تحريض المخاض. قد تكون مفيدة أيضًا في تقليل وقت المخاض .

في إحدى الدراسات ، كانت 69 امرأة استهلكن 6 تمرات يوميًا لمدة 4 أسابيع قبل موعد ولادتهن أكثر عرضة بنسبة 20 ٪ للدخول في المخاض بشكل طبيعي وفي حالة مخاض لفترة أقل بكثير من اللاتي لم يأكلوها ، من المحتمل أن يكون الدور الذي قد تلعبه التمر في الحمل بسبب المركبات التي ترتبط بمستقبلات الأوكسيتوسين ويبدو أنها تحاكي تأثيرات الأوكسيتوسين في الجسم. الأوكسيتوسين هو هرمون يسبب تقلصات المخاض أثناء الولادة.

تحتوي التمر على مادة التانينات وهي مركبات ثبت أنها تساعد في تسهيل التقلصات. كما أنها مصدر جيد للسكر الطبيعي والسعرات الحرارية الضرورية للحفاظ على مستويات الطاقة أثناء المخاض .

6.محلى ممتاز طبيعي

التمر ليست فاكهة مجففة بل فاكهة طازجة حيث لا يتم إزالة الماء منها. ولأن التمر فاكهة كاملة غير معالجة ، فإن محتواها من السكر يحدث بشكل طبيعي. فإذا تم تحلية لوح الطاقة بالتمر فقط ، فيمكن أن يُدرج الملصق 0 جرام من السكر المضاف، لأن السكر المضاف هو النوع الذي يجب الحد منه ، نظرًا لارتباطه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

التمر مصدر للفركتوز وهو نوع طبيعي من السكر الموجود في الفاكهة. لهذا السبب ، فإن التمر حلو للغاية وله طعم شبيه بالكراميل. أنها تشكل بديلاً صحيًا رائعًا للسكر الأبيض في الوصفات بسبب العناصر الغذائية والألياف ومضادات الأكسدة التي توفرها.

توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بألا تستهلك النساء أكثر من 6 ملاعق صغيرة من السكر المضاف يوميًا ، أي ما يعادل 25 جرامًا أو 100 سعر حراري. الحد الأقصى الموصى به للرجال هو 9 ملاعق صغيرة من السكر المضاف أي 36 جرامًا أو 150 سعرًا حراريًا. إذا كنت تستخدم التمر لتحلية وجبة أو وصفة ، فأنت لم تستنفد أيًا من ميزانية السكر المضافة اليومية على عكس المحليات مثل قصب السكر.

7.الفوائد الصحية الأخرى المحتملة لم تتم دراستها على نطاق واسع بعد:

•صحة العظام: يحتوي التمر على العديد من المعادن ، بما في ذلك الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. تمت دراسة كل هذه من أجل قدرتها على منع الحالات المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام

•السيطرة على نسبة السكر في الدم: للتمور القدرة على المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم والألياف ومضادات الأكسدة. وبالتالي ، فإن تناولها قد يفيد إدارة مرض السكري

سهل الإضافة إلى نظامك الغذائي

التمور لزجة جدًا مما يجعلها مفيدة في المخبوزات مثل البسكويت والبقصم. ويمكن مزجها مع المكسرات والبذور أو الجبن الطري لعمل وجبات خفيفة صحية أولتحلية الصلصات مثل تتبيلات السلطة والمخللات أو مزجها في العصائر ودقيق الشوفان واليخنات.

التسوق والتخزين:

•البحث عن التمرة اللامعة وغير منقطعة.

•تخزن التمور الطازجة في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة لعدة أشهر او اكثر. في حالة التجميد، ستستمر لمدة عام او اكثر في حاوية محكمة الإغلاق.

•لا يجب تناول القديمة التي لها رائحة حامضة أو صلبة جدًا أو بها سكر متبلور على سطحها.

*مديرة ادارة التغذية المجتمعية ، مستشفى توام

الامين العام لجمعية الامارات للتغذية