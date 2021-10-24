تناول هذا النوع من الطعام يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

المصدر: دبي-البيان

أفادت دراسة نُشرت بالمجلة العلمية "نيوترنتس" أن تناول نوع من محدد من الطعام لفترة طويلة قد تسهم في الإصابة بالخرف.

نظر فريق من الباحثين في النظام الغذائي لـ 4582 شخص بالغ في الصين وقاموا بتحليل كمية الفلفل الحار التي تناولوها على مدار 15 عام، وشملت الدراسة التركيز على كل من الفلفل الحار الطازج والمجفف، واستبعاد الفلفل الحلو والفلفل الأسود. لتجد النتائج أن المشاركين فوق سن 55 عاما ممن تناولوا أكثر من 50 جرام من الفلفل الحار يومياً، شهدوا تضاعف خطر الإصابة بالتدهور المعرفي ومشكلات الذاكرة والخرف. كما وجدت البيانات أن المشاركين من ذوي الأجسام النحيفة كانوا أكثر عرضة لفقدان الذاكرة إذا تناولوا نظاماً غذائياً غنياً بالتوابل، وفقاً لموقع "بيست لايف" الإخباري.

اختمم البحث أنه وعلى الرغم من فوائد الفلفل الحار ناحية خفض وزن الجسم وضغط الدم، وفقاً لعدة دراسات سابقة، فإن الدراسة الأخيرة وجدت آثاراً سلبية على الإدراك لدى كبار السن.

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