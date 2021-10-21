يهزمن سرطان الثدي بالوعي والإرادة والأمل

المصدر: البيان

رسائل الأمل والإلهام التي تقدمها بطلات حاربن المرض بكل شجاعة ووعي تجعلنا نعيد النظر في مرض السرطان الذي طالما كان كابوسا للكثير من النساء تؤكد انه مرض عادي يمكن هزيمته بكل سهولة عندما نتحلى بالوعي و الإرادة .

تقول ماري وهي عاملة قطع تذاكر فلبينية تعيش في إمارة الشارقة و تعمل في مركز أكسبو2020 "عندما يتم تشخيص إصابة شخص بسرطان الثدي أو أي نوع من أنواع السرطان ، ينقلب العالم رأسًا على عقب بالنسبة للمريض وعائلته. لكنها ليست نهاية العالم. من خلال الوعي الصحيح والنهج الإيجابي المقترن بالخبرة الطبية الممتازة ، يمكننا التغلب على السرطان.

ما إن بلغت الجدة ماري عمر الخمسين حتى أصبحت أكثر حذرا وتوقفت عن عادة التدخين و التي كانت تمارسها لمدة ثلاثين عاما لأنها كانت تعرف أن متوسط عمر الإصابة بالسرطان هو بين 50-55 عامًا .

في أحد روتين الفحص الذاتي هذا العام الماضي في يونيو ، شعرت بكتلة في ثديها الأيسر. "تم تشخيص ماري خلال فترة إغلاق الوباء في مارس / أبريل 2021 بعد الموجات فوق الصوتية والخزعة ، مع سرطان الثدي في المرحلة الثانية.

وقال الدكتور ساي بابو جونادا ، استشاري الأورام ، مستشفى إن إم سي الملكي ، الشارقة ، لقد تمت إحالتها إلى جلسات العلاج الكيميائي بعد أن خضعت لعملية استئصال الثدي - وهو إجراء لإزالة الثدي السرطاني.

ونصح الأطباء ماري بإجراء 16 جلسة علاج كيماوي على مدار عام من العلاج. ولكن لسوء الحظ ، تم تعليق تأمينها في منتصف الطريق لأنها تجاوزت حدود التأمين الخاصة بها.

ولكن عادت الحياة لتبتسم لها حيث جاءت المساعدة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات المحلية لإكمال ما تبقى من دورات العلاج الكيميائي لها.

ماري سعيدة وخالية من السرطان اليوم لأنها تحافظ على متابعة شهرية لمراقبة مرض السرطان لديها.

"الدكتور ساي ساعدني كثيرا في رحلتي من العلاج والشفاء طوال الوقت. والأهم من ذلك أنه ساعدني في التعامل مع ضغوطي لأنني كت في مرحلة يأس كبير.

وقالت ماري: "وأنا ممتنة له على فهمه ليس فقط للمرض ولكن أيضًا للعواطف التي تلعب وراء الكواليس للنفس المضطربة". "

ومن قصص النيجيريات الخارقات اللواتي أتممن معظم عملية العلاج عبر الإنترنت ، أوكيبوغوا أوسيناتشي وهي صيدلانية شابة تبلغ من العمر 26 عامًا تعمل في مستشفى محلي في نيجيريا ، وقصة نوريندا ووبيا وهي زوجة و ربة منزل تبلغ من العمر 45 عامًا ، ملهمة بأكثر من طريقة. تم تشخيص إصابة كلاهما بسرطان الثدي الأيسر في وطنهما بعد أن أثار الفحص الذاتي الشكوك لديهما.

من خلال البحث على الإنترنت ، اكتشفوا الأطباء المعنيين ، وتواصلوا معهم ، وربطوهم بالأطباء في وطنهم نيجيريا - لأنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب القيود المفروضة على سفرهم بسبب الوباء.

وقال الدكتور أحمد عوض سالم الحكيم ، استشاري الجراحة العامة ، مستشفى إن إم سي الملكي بالشارقة: "لقد تعاونا مع أطبائهم للوصول إلى التشخيص النهائي وخط العلاج. بدأت جلسات العلاج الكيميائي في نيجيريا وكانت الخطة هي إزالة الثدي السرطاني هنا وإرسالهن للعلاج الإشعاعي والاتصال بهن مرة أخرى لإعادة بناء الثدي ".

أنهى كلاهما جلسات العلاج الكيميائي الست في نيجيريا واستأنفا رحلتهما إلى الإمارات العربية المتحدة للخضوع لعملية استئصال الثدي .

بعد الجراحة في 12 (يناير) 2021 ، بقيت أوكيبوغوا في الإمارات العربية المتحدة لمدة شهرين وعادت إلى نيجيريا لإجراء جلسات العلاج الإشعاعي وتأمل أن تعود لإعادة بناء الثدي قريبًا.

"كل شيء سار بسلاسة وفقًا للخطة ووفقًا لتوقعاتنا. أصبحت الإمارات العربية المتحدة مشهورة في بلدي كوجهة مفضلة للعلاج الطبي.

وقال أوكيبوغوا "نحن سعداء بنتيجة علاجي".

وقالت السيدة أوسيناتشي ، والدة أوكيبوغوا ، "على الرغم من كل العمل البحثي وثقة ابنتي ، كنت خائفة ما إذا كنت سأعود مع ابنتي أم لا. لكنني سعيدة حقًا الآن لأن الجراحة أجريت بشكل جيد للغاية.

وكان أخصائيو العلاج الطبيعي ممتازين أثناء رعاية الممرضات وكانوا سريعون في جميع الأوقات بغض النظر عن الليل أو النهار ".

قصة أوكيبوغوا هي العزيمة والتصميم كما خاضت المعركة بشجاعة بمفردها منذ البداية. على الرغم من أنها كانت تتمتع بأسلوب حياة صحي ، إلا أن إصابتها بالسرطان لا تسمح لها بالتوقف عن السعي وراء الصحة واللياقة البدنية. بينما كانت الفتاة الصغيرة أوكيبوغوا تحارب كل شيء بمفردها ، تركت مواطنتها نوريندا ووبيا أطفالها الثلاثة خلفها أثناء سفرها مع زوجها لإجراء الجراحة في 12 يونيو 2021 ، ومكثت أيضًا لمدة شهرين في الإمارات العربية المتحدة.

كانت رحلتها إلى العلاج والشفاء عاطفية للغاية نظرًا لحقيقة أن أطفالها كانوا بعيدين عنها لفترة طويلة أثناء العلاج. بالمناسبة ، تم الاحتفال بذكرى زواجهما في المستشفى وكانت شهادة على الحب والدعم لمدى الحياة من العمل الجماعي. عادت أيضًا إلى نيجيريا لإجراء جلسات العلاج الإشعاعي وتأمل في العودة لإعادة بناء الثدي.

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