"الإبر المغناطيسية " ابتكار جديد يحدث ثورة فى عالم إزالة الوشم بطريقة آمنة

المصدر: دبى : البيان



شهدت فعاليات معرض" عالم الجمال بالشرق الأوسط 2021 والذى أقيم بالمركز التجارى العالمى بدبى تحت شعار " إعادة التفكير والابتكار والاكتشاف " وضم قطاعاً كبيراً من منتجات التجميل والعناية بالبشرة بمشاركات عالمية ومحلية شملت 52 دولة واستمر على مدى ثلاثة أيام من الفترة 5-7 أكتوبر الجارى.

شهد العديد من التجارب والابتكارات والاستكشافات الجديدة فى عالم صناعة الجمال أبرزها ابتكار جديد عرضته الباحثة فى المجال الإكلينيكى بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصصة في صناعة التجميل والمتحدث العالمي في علاج الجماليات الآمنة "ليندا براديس " التى قدمت ابتكاراً جديداً في معرض عالم الجمال بدبي وهو إزالة الوشم بالإبر المغناطيسية بطريقة آمنة بدلا من الليزر والذي سوف يحدث ثورة فى عالم الجمال بالشرق الاوسط .

اختراع حصلت من خلاله " ليندا براديس" على براءة الاختراع من الولايات المتحدة الامريكية ومكتب العلامات التجارية والاوروبية " المعهد الوطني للملكية الصناعية " بعد تطويره واتمام التجارب عليه..وأصبحت براديس من الشخصيات الرائدة في عالم صناعة إزالة الوشم منذ عام 1996 بعد أن قدمت للعالم اكتشافاً جديداً يعتمد عليه المتخصصون في مجال صناعة التجميل.. وفي عام 2004 حصلت ليندا براديس على جائزة أوسكار في أفضل ابتكار في مونديال بيوتي بباريس وميثاق جودة العمل وأصبحت رائدة معترف بها دولياً في صناعة إزالة الوشم بطريقة آمنة وكمخترعة للابر المغناطيسية التجميلية غير الغازية ..

جاءت لندا براديس إلى دبي مع انطلاق اكسبو 2020 الذى يضم مستقبل العالم تحت قبة واحدة لتنطلق من خلاله إلى الشرق الاوسط والعالم وقالت إن دبى تجمع العقول المبتكره من جميع أنحاء العالم ومن هنا سوف أنطلق للعالمية على الرغم من انتشار تلك التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية وأقوم بتدريسها من خلال أكاديمية برايس التى أتراسها إلا أن دبي هي النافذة المطلة على العالم والتي من خلالها سوف أحقق الانتشار ..

وأضافت أن إزالة الوشم بالليزر يسبب مشاكل كبيرة للجلد ويحدث ندبات مشوهة ناهيك عن مادة الحبر التى تصبغ الجلد وتسبب السرطان هذه المادة التي يتغير بعد مرور عدة سنوات ويتحول الى اللون الرمادي.

مشيرة إلى أن الاختراع الجديد الذى قدمته فى معرض الجمال بدبي هو عبارة عن 88 إبرة مغطاه برأس مغناطيسي مدبب لا تحدث ألما، وهي تقنية حديثة جداً في إزالة الوشم والوحيدة على مستوى العالم تضمن سلامة الجلد من التشوهات دون النظر إلى عدد الجلسات التى يخضع لها الواشم،

وقد تم اختبار هذا الأسلوب في أكثر من أربعين دولة .. مؤكدة أن هذا الاختراع أصبح الاختيار الأمثل لدى المهنيين في الولايات المتحدة الامريكية والمعلمين والأطباء بحكم فعاليته على مختلف ألوان البشرة وجميع انواع الاحبار الملونة والسوداء ، كما أن المادة المستخدمة لازالة هذه الأحبار آمنة ليس لها مخاطر ولا يوجد بها مكونات مسرطنة ولا انزيمات وأحماض..

وقالت براديس يمكن للانسان بأن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد خضوعه للجلسة كما أنها لا تحدث قشرة كثيفة بعد إزالته ، ويعتمد عدد الجلسات التى يخضع لها الواشم حسب كمية الحبر وعمقه داخل الجلد وعمر سطح الوشم .. ويمكن لهذا الاختراع إزالة فن الماكياج الدائم ووشم الجسد ووشم فروة الرأس..

وفي نهاية حديثها رحبت ليندا بأنها على استعداد لتعليم الاطباء وصانعي الجمال هذه التقنية والتدريب عليها ممن ينضمون الى فريق المستقبل من أخصائيي التجميل في صناعة إزالة الوشم واطباء الجلدية وغيرهم من المتخصصين لتقديم علاجات عالية الجودة والتخلص من سموم احبار الوشم بكل أنواعه .

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