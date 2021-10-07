الملل والنسيان وعض الأصابع.. علامات تدل على الذكاء

المصدر: البيان

أكدت أبحاث علمية حديثة أن العلامات الدالة على الذكاء قد لا تكون هي تلك السمات الشائعة عن العباقرة في المجتمع كاليقظة وسرعة البديهة والنشاط وغيرها.

وأوضح تقرير نشره موقع «اليوم السابع»، نقلاً عن «Brightside»، أن ثمة إشارات أخرى غير محببة قد تدل على امتلاك صاحبها قدرات عقلية خارقة.

وذكر التقرير أن الأذكياء قد يتسمون في كثير من الأحيان بالملل من الروتين، وهذا يرتبط بحقيقة أن امتلاك الشخص مهارات وقدرات متطورة يجعله يتذمر دائماً حين يكون مكلفاً بمهام اعتيادية.

ولا يجذب انتباه هؤلاء الأشخاص مجرد الحديث عن أسعار العقارات أو أي نوع من هذه الموضوعات التقليدية، فهم ينجذبون أكثر إلى الحديث عن أخبار عالمية أو محاولة استنتاج بعض الحقائق.

ويعاني العباقرة مشكلات نفسية مرتبطة بالتفكير في سبب وجودهم بهذه الحياة، فهم يعتقدون أنه من الضروري أن يحددوا لأنفسهم مهمة واضحة يقومون بها حتى يصلوا إلى هدف معيَّن.

ويؤدي الشعور في وقت ما بعدم القدرة على فعل شيء جديد أو اختيار مهمة في الحياة بشكل غير صحيح والاستمرار فيها إلى معاناة الأذكياء أزمات نفسية شديدة.

ويرى بعض الخبراء أن العباقرة يكون من الصعب عليهم أن يتخلصوا من العادات السيئة أكثر من الأشخاص العاديين، ومن أبرز تلك العادات عض الأصابع الذي لا يعني دائماً الشعور بالتوتر، بل قد يشير إلى أن صاحبه مثالي ويسعى إلى إنجاز مجموعة من المهام في أسرع وقت.

ويتصف العباقرة ببعض نقاط الضعف والعيوب، إذ تكون أذهانهم مليئة بأفكار خاصة، ما يتسبب في وقوع النسيان منهم مرات كثيرة ومتكررة.

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