باحث مصري يبتكر طريقة حديثة لتحليل مرض السرطان

المصدر: البيان

توصَّل باحث مصري إلى طريقة جديدة من شأنها تحليل مرض السرطان بدقة كبيرة.

وكشف الباحث هيثم عبد الرحمن، الذي يعمل مدرساً بقسم النظم والحاسبات بجامعة الأزهر، عن الابتكار الذي نجح في تصميمه، موضحاً أن هناك نموذجاً حاسوبياً يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وراء هذا الاكتشاف الجديد.

وقال عبد الرحمن، خلال مداخلته اليوم مع التلفزيون المصري، إن الطريقة المكتشفة هي عبارة عن نظام متعدد المراحل، فالمرحلة الأولى تشمل تجميع البيانات الخاصة بالمرضى وتصنيفهم إلى مراحل المرض، والثانية مراقبة قدرة الحاسوب على تعرُّف السرطانات المبكرة وتمييزها عن المتقدمة.

وأضاف أنه يمكن استخدام هذا النموذج لمعرفة احتمالية أن يبدأ السرطان لدى المريض في عملية الانتشار الخبيث، ما يسهل على الطبيب المعالج اتخاذ التدابير اللازمة مبكراً وقبل فوات الأوان.

وأكد أن أحد مخرجات البحث المذكور المهمة تقديم تفسيرات لهذه التنبؤات، إذ إن أحد أهم عيوب النماذج الحاسوبية المعتمدة على تقنيات الذكاء الصناعي المستخدمة حالياً عدم القدرة على معرفة كيفية عمل هذه النماذج من الداخل، أو إيجاد تفسير للقرارات التي اتخذتها هذه النماذج.

وذكر أن الفريق البحثي استطاع بناء آلية مبتكرة تتيح للنموذج الحاسوبي المستخدم التمييز بين السرطان المبكرة والمتقدمة، وتقديم تفسيرات عن التغيرات والجينات والعمليات الحيوية المرتبطة بعملية انتشار السرطان.

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