الوقت الأمثل لشرب القهوة

المصدر: البيان

يعتبر مشروب القهوة عادة يومية عند الكثيرين لكن ما هو الوقت الأنسب لتناول فنجان القهوة؟

قالت الطبيبة وإخصائية التغذية الروسية، إيرينا ليزون، إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده.

وتحدثت الطبيبة لإذاعة "سبوتنيك" قائلة: "تحفز القهوة إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة، فسيبدأ في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام، لكن لا يوجد طعام فيها. ولدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، والأشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والحموضة المعوية" وفق روسيا اليوم.

وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلا للعشاء أيضا، إذ أن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان، لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.

وأضافت: "يمكن أن تكون القهوة خيارا للوجبات الخفيفة، إذا اخترت مثلا بينها وبين رغيف الخبز. سنقلل من الجوع وسيتلقى جسمنا الدهون. لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة – بالفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

وأكدت أن هناك أشخاصا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة، لكن الأشخاص المعانين من صعوبة في اليوم لا يجب أن يشربوا القهوة في المساء.

وتابعت: " القهوة لها تأثير محفز، لذلك لا ينصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. أما الأشخاص القلقين الذين يعانون من اضطرابات النوم، فإن القهوة هي خيار الصباح فقط بالنسبة لهم.

فوائد القهوة

تعزيز اليقظة

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

تقليل خطر الإصابة بأمراض المرارة

المساعدة على خفض مستويات الكوليسترول

القهوة قد تساعد على خفض ضغط الدم

شُرب القهوة ومشروباتٍ أخرى تحتوي على الكافيين، قد يقلّل من خطر الإصابة بمرض باركنسون لدى الرجال والنساء،

شُرب القهوة الخالية من الكافيين يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة

تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

احتمالية تقليل خطر الإصابة بسرطان المثانة

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