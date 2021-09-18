تصريح صادم : 52% من الرجال حول العالم يعانون من ضعف القدرة

المصدر: البيان

صرح الدكتور ياسر بدران، أستاذ جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة بجامعة الأزهر في مصر ، أن 52% من الرجال حول العالم يعانون من ضعف القدرة.

وأضاف الدكتور ياسر بدران، خلال لقائه لـ برنامج " أنا والطبيب " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2"،: "ضعف القدرة تسبب مشاكل زوجة وحياتيه للرجل، ويجعل هرمون الكوليسترول في أعلى مستوياته، وهو الذي يدمر هرمون الذكورة"، متابعا: "مشكلة ضعف القدرة الجنسية تنعكس على ضعف في الرغبة وضعف مع سرعة القذف".

وأشار: "البروستاتا ليست مرض لكنها تتضخم بشكل طبيعي في كل الرجال بعد 50 عاما، خاصة أصحاب المراكز القيادية في المجتمع، وتؤرق عليهم حياتهم، خاصة مع مشكلات الضعف الجنسي، والسكر وعدم ممارسة الرياضة والتي يصاحبها مشاكل الضعف الجنسي".

يمكن أن تكون أسباب العجز الجنسي عضوية أو نفسية، كما يمكن أن يجتمع العاملان النفسي والعضوي في بعض الحالات

1 – الأسباب العضوية: ولها مؤشرات كثيرة وهي

تصلب الشرايين : التي تصيب المدمنين على التدخين، والمصابين بارتفاع الكوليستيرول في الدم وبارتفاع ضغط الدم.

خلل هرموني: يتمثل في تقلص معدل هرمون التستيترون عند الرجل

القصور الكلوي: مرضى القصور الكلوي من أكثر الناس عرضة للعجز الجنسي

مرضى السكري: يواجهون المشكلة بنسبة 3 إلى 4 مرات أكثر من المعدل

خلل في الأعصاب: يكون بفعل ارتجاج في المخ، جلطة في المخ، أو في حالة أخرى

2 – الأسباب النفسية: ومن أهمها

التخوف من عدم نجاح العلاقة الجنسية وفشلها والخوف من خيبة أمل الشريكة

الاكتئاب، والخجل الشديد.

التعرض لصدمة نفسية شديدة أو لعنف جنسي في السابق، لا تزال آثاره حاضرة في نفسية الشخص.

كما يمكن أن تتحكم عوامل أخرى في القدرة الجنسية عند الشخص كالتدخين، والإدمان على الكحول، تعاطي المخدرات، التعب والإرهاق.

بالإضافة إلى عامل مهم وهو السن: حيث تقل القدرة الجنسية للرجل مع تقدمه في السن.

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