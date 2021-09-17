أطعمة تخفف الكوليسترول الضار في الدم

المصدر: البيان

يحتاج الجسم إلى الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية، وهناك مواد غذائية تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتؤكد الطبيبة البريطانية ديبورا لي ، أنه يرتبط ارتفاع مستوى الكوليسترول عادة باتباع نظام غذائي معين، وفي بعض الأحيان قد يكون السبب أمراض الكلى وقصور الغدة الدرقية والسمنة وفقدان الشهية العصبي والتدخين وزيادة استهلاك الملح.

واضافت، من بين المواد الغذائية التي ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، اللحوم الدهنية، النقانق والمعجنات والجبن، ومع ذلك يجب عدم الامتناع عن تناولها، ولكن يجب تحديد كميتها.

وتنصح ، باستبدال الدهون المشبعة، بالدهون غير المشبعة، ومن أجل ذلك يجب إضافة المكسرات وزيت الزيتون وزيت السمسم والأسماك الحمراء والبقول والدواجن، إلى النظام الغذائي، بحسب "روسيا اليوم."

واوضحت، إن الطريقة الثانية لمكافحة الكوليسترول، هي استخدام الألياف الغذائية. وتقول، "يجب استخدام الحبوب الكاملة غير المكررة المحتوية على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مثل الخبز الأسود والأرز البني والمعكرونة البنية".

وتوصي أيضا، لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، بتناول الأطعمة المشبعة بمركبات الستيرول والستانول العضوية، مثل الحليب والزبادي وغيرها. لأن تناول 1.2 إلى 2.4 غرام يوميًا من هذه المركبات، يمكن أن يخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 10 بالمائة.

واضافت، يهدف استخدام مثل هذه الأطعمة، إلى استكمال فعالية استخدام الأدوية في مكافحة الكوليسترول.



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