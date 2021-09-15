وصفة "بيل غيتس" للتغلب على أي وباء

المصدر: البيان

أعرب الملياردير بيل غيتس عن قلقه إزاء عدم استعداد العالم لأوبئة جديدة محتملة، مؤكدا أن الحل الوحيد هو تطوير لقاح خلال 100 يوم وإنتاجه بالحجم الكافي خلال الـ 100 يوم التالية.

وقال غيتس في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أنا قلق بعض الشيء لأن الاهتمام بالجاهزية لمواجهة الأوبئة أقل مما توقعته".

وأضاف أن "الحل الحقيقي الوحيد لهذه القضية هو امتلاك مصانع قادرة على إنتاج الكمية الكافية من اللقاحات خلال 100 يوم.. وهذا أمر قابل للتحقيق".

وكانت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية قد دعت الدول مؤخرا إلى استثمار المزيد في أنظمة الرعاية الصحية، بما في ذلك في إنتاج اللقاحات.

وأشارت المؤسسة بقلق إلى عدم المساواة في توزيع اللقاحات المضادة لفيورس كورونا بين الدول الغنية والفقيرة حول العالم، حيث تم إعطاء 49 مليون جرعة من اللقاحات في إفريقيا خلال النصف الأول من العام، مقابل 43 مليون جرعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحدها.

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