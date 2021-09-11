ما علاقة ضجيج السيارات وصوت القطارات بالخرف؟

المصدر: إعداد: فاتن صبح

كشفت دراسة دنماركية الأضخم من نوعها ارتباط التعرض لضجيج الإزدحام وسكك الحديد وارتفاع خطر الإصابة بالخرف.

وضمت الدراسة التي نشرت نتائجها، وفق موقع "غارديان" في مجلة "بي إم جي" الطبية البريطانية، مليوني شخص على مدة تزيد على عقد من الزمن.

وخلصت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق يكثر فيها ضجيج السيارات يواجهون خطر الإصابة المتزايد بالخرف سيما الزهايمر.

ودرس الباحثون العلاقة ما بين التعرض السكني طويل الأمد لضجيج ازدحام الطرقات وسكك الحديد وخطر الإصابة بالخرف على مليوني بالغ ممن تزيد أعمارهم عن 60 عام ويعيشون في الدنمارك بين أعوام 2004 و2017.

وخلصت الدراسة، بعد الأخذ بالاعتبار العوامل المبدئية المؤثرة المتعلقة بالمقيمين والأحياء التي يعيشون فيها، إلى أنه 1216 من 8475 حالة من الإصابة بالخرف المسجلة في الدنمارك في العام 2017 يمكن أن تنسب إلى الضجيج الناجم عن زحمة السيارات.

وتبين من بين تلك، أن "التشخيص الذي أجري على 936 مريض تقريباً عزا الإصابة إلى ضجيج ازدحام الطرق، أما 253 مريض فنسبت إصابتهم إلى تأثير ضجيج سكك الحديد."

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