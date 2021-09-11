"تي شيرت" ذكي قابل للغسل يراقب القلب

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

لمحبي اللياقة ممن لا يفضلون ارتداء الساعات الذكية لتتبع حالتهم البدينة، طور باحثون بجامعة رايس في تكساس الأمريكية "تي شيرت" قميصاً ذكياً قابلاً للغسل في الغسالة يمكنه مراقبة صحة القلب أثناء ارتداءه.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تمكن الباحثون من خياطة ألياف الأنابيب النانوية الكربونية الرفيعة-التي تشبه خيوط القطن- ودمجها في ملابس رياضية عادية باستخدام ماكينة خياطة قياسية، بحيث يراقب أنبوب الكربون النانوي معدل ضربات قلب مرتديه فضلاً عن أخذ مخطط للقلب(ECG) يرصد إيقاع القلب والنشاط الكهربائي.

ويلفت الباحثون بالجامعة الأمريكية إمكانية التعديل بشكل طفيف على ألياف ملابس بمراقبة العلامات الحيوية أو مجهود القوة أو معدل التنفس، "بسبب الجمع بين التوصيل والتلامس الجيد مع الجلد والتوافق الحيوي والنعومة، فإن خيوط الأنابيب النانوية الكربونية هي مكون طبيعي للأجهزة القابلة للارتداء"، يقول المهندس ماتيو باسكوالي من جامعة رايس.

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