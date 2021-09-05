سر وضع البيض في الثلاجة

المصدر: البيان

يُعَدُّ البيض من المصادر الهامة لطعام الإنسان لاحتوائه على العديد من الفيتامينات وعلى نسبة عالية من الكالسيوم والذي يلعب دورًا أساسيًا في تكثيف أنسجة العظام ويقوي من تلاحمها، وبالتالي فهو يعالج مشكلة ترقق العظام وضعفها، مما يؤدي إلى التقليل من نسبة تعرضها للكسر ولذلك لا يخلو البيض من المراكز التجارية و السوبرماركت بكميات كبيرة وكثير منها خارج الثلاجات رغم أننا عندما نشتري البيض نضعه في الثلاجه على الفور فما السر وراء هذا؟

فوفقًا لدراسة بحثية تفيد بأن السبب في وجود البيض في الأماكن التجارية والسوبرماركت خارج الثلاجات أو المبردات، إلى أنه يمتاز بوجود غشاء رقيق يعزل بياض القشرة ويمكن أن يتلف هذا الغشاء إذا تعرض لتغيرات مفاجئة في درجة الحرارة، حسب صحيفة Helsingin Sanomat.

فلو تم حفظ البيض في ثلاجات كبيرة وتم إيصاله إلى المتاجر باستخدام الشاحنات وهناك تم حفظه في الثلاجات، فإنه سيتعرض لتغيرات في درجات الحرارة خلال عملية النقل والحفظ، الأمر الذي سيؤدي إلى تغير غشاء البيضة وبالتالي تجعل استهلاكه خطرًاوفق صحيفة الأخبار المصرية.

لأن الماء قد يتكثف على سطح البيضة مما يسهل تكوين الكائنات الحية الدقيقة التي قد تخترق البيضة من خلال مسام القشرة، كما ويقوم الغشاء الأبيض بمنع مايعرف بـ"السالمونيلا" الموجودة على القشرة والتي تنتج من فضلات الدجاج، من الدخول الى داخل البيضة.

وتعتبر أفضل طريقة لحفظ البيض تعتمد على الفترة الزمنية السائدة، ففي الصيف يفضل وضعه في الثلاجة كون البيض قد يفسد بسرعة في الوقت الذي يحتاج فيه الى درجات حرارة منخفضة، لكن عندما يكون الطقس باردا أو معتدلا، يمكن الإحتفاظ به خارج الثلاجة وذلك يعتمد على الطريقة التي ترغب بها باستخدام البيض.

وتتميز قشرة البيضة بأنها مسامية، فإن ترك البيض خارج الثلاجة فإن الهواء سيدخل الى بياض البيض أسرع مما لو تركته في الثلاجة، ودخول الهواء الى البيضة لا يؤثر على المستوى الصحي طالما تم إستهلاك البيض في الوقت الملائم، الأمر الذي يتطلب معرفة الحد الأقصى لإستهلاكه وهو ما يكون موجود عادة على العلب الحافظة للبيض.

ودخول الهواء الى داخل البيض سيؤثر على قوام البياض، أي أن اللون الأبيض لن يكون بدرجة النصاعة نفسها ولن يكون صفار البيض مركزا مثلما يظهر في البيض الذي تضعه في الثلاجة.

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