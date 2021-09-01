قتل 70 شخصاً.. انتشار فيروس مجهول في الهند

المصدر: البيان

أعلنت سلطات ولاية أوتار براديش الهندية، أمس الثلاثاء، عن انتشار مرض فيروسي غير معروف قتل العشرات في البلاد الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه قد يكون سببه "حمى الضنك" التي ينقلها البعوض.

وقال أميت موهان براساد، نائب أمين عام الصحة في المنطقة: "سبب ارتفاع حالات الوفاة لا يزال قيد التحقيق، لكن الأعراض تشبه أعراض حمى الضنك. لقد أبلغنا بالفعل السلطات في الولاية".

وبحسب وزارة الصحة المحلية، فإن معظم المرضى يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وجفاف الحلق، وسُجل انخفاض في مستوى الصفائح الدموية لديهم.

وعانى مرضى آخرون صداعًا نصفيًا شديدًا وآلامًا في العضلات وغثيانًا وتضخمًا في الغدد الليمفاوية.

وكان مسؤولون محليون قالوا إن 70 شخصا، بينهم 12 طفلا، لقوا حتفهم بسبب حمى مجهولة في ولاية أوتار براديش، وفق "سبوتنيك".

حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق لدغات البعوض. وهي منتشرة في جنوب شرق آسيا.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك، ولا يمكن التطعيم باللقاحات ضدها إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز