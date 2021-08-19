لأول مرة.. حقن صينية خالية من الإبر

المصدر: البيان

وافقت إدارة الغذاء والدواء الصينية لأول مرة، أول أمس الأربعاء، رسميًا على تسويق حقن خالية من الإبر للأطفال ذوي حقوق الملكية الفكرية المستقلة في الصين، محققة طفرة من الصفر في مجال حقن خالية من إبر للأطفال في الصين.

ووفقًا لبيانات الجمعية الطبية الصينية، يوجد حاليًا أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من قصر القامة في الصين، وبحاجة إلى حقن هرمون النمو يوميًا، التي تصل إلى حوالي 550 حقنة، نظرًا لأن دورة العلاج تحدد عموما ً حوالي 18 شهرًا. وبسبب مشاكل مثل "الخوف من الإبر"، كثيراً ما كان الأطفال في السابق يعانون من مشاكل مثل رفض الحقن، والخدوش، وكسر الإبر أثناء الحقن، مما أثر بشكل خطير على العلاج.

وفقًا لجي لينونغ، مدير قسم الغدد الصماء في مستشفى الشعب التابع لجامعة بكين، فإنه قد تم تأكيد حقنة "quinovare" الخالية من الإبر المنتجة محليًا من خلال دراسة حجم العينة العالمية. والحقن الخالية من الإبر أكثر أمانًا من الحقن بالإبرة، وقبول المريض ورضا أعلى بكثير من طريقة الحقن التقليدية، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وفقًا للتقارير، تعتمد الحقن بدون إبرة على مبدأ التدفق النفاث لرش الدواء السائل من خلال الثغرة الميكرو الأصغر من الشعر في لحظة، ويخترق الجلد مباشرةً ويصل إلى ما تحت الجلد. وإن الحقن بدون إبرة أسرع وأكثر ليونة بالمقارنة مع الحقن بإبرة، حيث أن عملية الحق برمتها غير مؤلمة.

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