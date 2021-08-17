خبيرة تغذية توضح خطورة تبادل الأنظمة الصحية

المصدر: البيان

كشفت خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة دعاء سهيل خطورة تبادل أنظمة الصحية.

وقالت دعاء، خلال لقائها اليوم في قناة «صدى البلد»، إن الاستجابة للأنظمة الصحية تختلف من شخص على الآخر ولذلك لا يصح تبادلها.

وأضافت أن مريض السمنة عندما يلتزم تعليمات اختصاصي التغذية في شرب المياه، واتباع النظام العلاجي يصل إلى الوزن المناسب في وقت قصير.

وأكدت أنه من الضروري أن يكون الأهل داعمين لمريض السمنة حال اتباع نظام غذائي صحي لخفض الوزن.

وأوضحت أن أسرع الطرق لإنقاص الوزن بدون أي متاعب هو الذي يتوافق مع الحالة الصحية، مشيرةً إلى أن ذلك يعمل على إنقاص الوزن بشكل آمن وفعَّال.

ونصحت مرضى السمنة بعدم إهمال أنفسهم في البداية، مؤكدةً أن إنقاص الوزن في البداية يكون سهلاً، لكن مع الوقت يكون فقدان الوزن صعباً.

ولفتت إلى أن الفرد يمكن أن يزداد وزنه على الرغم من تناول كميات قليلة من الوجبات، معللةً ذلك بالتأخُّر في موعد تناولها الذي يعد خطأ كبيراً.

وذكرت أنه في الساعات النهارية تكون معدلات الحرق أسرع بخلاف الليل، منوهةً بأهمية الاستيقاظ مبكراً وتناول الوجبات الغذائية بشكل منتظم.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز