أطعمة تساعد على إفراز هرمونات السعادة

المصدر: البيان

كشف خبير طبي عن الأطعمة التي من شأنها تحفيز جسم الإنسان على إفراز هرمونات السعادة.

وقال الدكتور رأفت شحاتة، أستاذ علم الإدارة والتنمية البشرية في مصر، إن شعور الإنسان بالسعادة يعود لأربعة هرمونات تفرز السعادة.

وأضاف شحاتة، خلال لقائه اليوم على شاشة قناة «صدى البلد»، إن الأوكسيتوسين أحد أربعة هرمونات تفرز الشعور بالسعادة لدى التلامس الجسدي، مشيراً إلى أن هرمون الإندورفين يفرز الشعور بالسعادة لا سيما عند تناول الفلفل الحار.

وأوضح أن المشي المنتظم يساعد على حرق هرمون الكورتيزول المسؤول عن زيادة التوتر لدى الإنسان.

ولفت إلى أن نسبة السعادة تختلف من بلد إلى آخر، مبيناً أن الدول الصناعية يعاني أهلها انخفاضاً حاداً في معدل السعادة.

وعزا ذلك إلى التوتر وصوت المصانع المرتفع والزحام، في حين ترتفع في المدن الساحلية نسبة السعادة بسبب البحر والمسافات القصيرة.

وذكر أن بعض الشعوب لديها أطعمة تساعد على زيادة هرمون السعادة، مثل الشوكولاتة، لا سيما السوداء، وأن بعض الأطعمة الأخرى الشائعة تؤدي دوراً بالغاً في إفراز هرمونات السعادة، منها الجبن والتونة واللوز.

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