النظر طويلاً في الهاتف المحمول يؤدي إلى صعوبة التنفس

المصدر: البيان

كشفت اختصاصية علاج طبيعي خطورة النظر طويلاً في الهاتف المحمول، مشيرةً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى صعوبة التنفس.

وقالت الدكتورة مادونا نعيم إن التكنولوجيا تؤثر فينا بشكل سلبي نتيجة الاستخدام الخاطئ، لافتةً إلى أن البعض يطيل النظر في الهاتف المحمول، الأمر الذي يؤدي إلى تنميل في الذراع وأصابع اليد.

وأضافت مادونا، خلال حوارها أمس في قناة «صدى البلد»، أنه من الضروري رفع الهاتف المحمول إلى الأعلى أثناء استعماله، محذرةً من تأثير النظر إلى الأسفل في صحة الفقرات.

وأوضحت أن الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول يصيب القفص الصدري بألم شديد، مؤكدةً أن ذلك يؤدي إلى الصعوبة في التنفس.

ونصحت مستخدمي الأجهزة الإلكترونية كثيراً بالجلوس على كرسي مخصص لفرد الذراعين وجعل مستوى الجهاز الإلكتروني في مستوى النظر.

وذكرت أنه كلما زاد ميل الرقبة عند استخدام الهاتف المحمول، زاد الضغط على الفقرات بنسبة 15 إلى 20% من وزن الشخص على الرقبة، مبينةً أن التنميل في الأذرع الناتج عن تلك الوضعية قد يشتد ويطول أصابع اليد أيضاً.

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