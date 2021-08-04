هل خل التفاح قبل الوجبات وبعدها مفيد؟

المصدر: البيان

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية حقيقة مقطع منشور يدّعى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات وبعدها مفيد للجهاز الهضمي.

وقالت الهيئة في حسابها على تويتر إن خل التفاح يعزز إفراز العصارة الهضمية بسبب درجة حموضته، مؤكدة أنه لا توجد أدلة علمية كافية تدعم بأن تناول حمض الخليك، المتواجد في خل التفاح، معزز لإفراز العصارة الهضمية للأفراد الأصحاء، والمصابين باضطرابات القولون، والمصابين بنقص حمض المعدة، وفقاً للدراسات العلمية والبيانات المتاحة.

وإلى جانب ذلك، لا يُنصح المرضى المصابين بالقرح الهضمية بتناول خل التفاح، نظراً لدرجة حموضته التي قد تضر بجدران المعدة والأمعاء.

ولذلك، لا يوجد أي صحة للادعاءات بأن خل التفاح مفيد للجهاز الهضمي قبل الوجبات وبعدها.

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