هذه الفاكهة لا تقدر بثمن

المصدر: البيان

تعتبر فاكهة الأناناس من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، حيث أنها غنية بفيتامينات أ وب وج، وتحتوي على عدد من المعادن المهمة مثل المغنسيوم والبوتاسيوم واليود والكالسيوم والفوسفور والكبريت والحديد.

ويعد الأناناس غذاء جيد سهل الهضم ومدر للبول ومكافح للسموم ويفيد في حالات القرحة ويفتت الحصى ويهدئ الالتهابات ويوصف في حالات كثيرة مثل فقر الدم وعسرالهضم والتهاب المفاصل وتصلّب الشرايين وفق أخبار اليوم .



وللأناناس استخدامات كثيرة فهو فاكهة لذيذة ومادة تستعمل لتطرية اللحم القاسي ويكافح الرشح وعوارضه لاحتوائه على الفيتامينات المتعددة وخاصة فيتامين سي ويكسر العطش والحر صيفاً ويمنع ضربات الشمس.

ويمنع الأناناس تشكل الرمل والحصى في الكلى والمثانة والمجاري البولية ويفيد الأشخاص الذين يتبعون حمية لإنقاص وزنهم لخلوّه من السكريات بشكل عال ويدر البول ويقذف السوائل الزائدة خارج الجسم.

كما يمنع الأناناس تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية خاصة الشرايين ويمنع تصلبها ويسّهل هضم الطعام ويمنع انقباض المعدة وينشط وظائف الكبد ويمنع الاورام ،و يكافح القروح والحروق ويمنع تسوس الأسنان لاحتوائه على مادة الفلوريد ويفضل أن يعطى للأطفال خلالمرحلة النمو لحماية اسنانهم واللثة.

ومن الممكن تناول الأناناس مشوياً مع السمك أو الدجاج المتبل أو شوي شرائح الأناناس وحدها وإضافة عصير الليمون والعسل عليها ثم تغطيتها بطبقة خفيفة من القشدة الطازجة.

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