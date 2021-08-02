أطعمة غذائية مضادة للشيخوخة

المصدر: البيان

ترتبط صحة جسم الانسان بالتغذية ونوعية المواد الغذائية التي يتناولها، لهذا يجب الاهتمام بما يتم تناوله، ومن تلك الأطعمة هناك خمسة أطعمة مثالية وصحية، فتناولها والمداومة عليه تؤدي إلى التخلص من جميع علامات الشيخوخة المبكرة، بحسب "الشرق الأوسط".

وأكد الدكتور سارو سينغ لموقع "أونلي ماي هيلث" الطبي المتخصص أن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن لم يكن أبدًا فكرة سيئة لأنه لا يساعدك فقط على عيش حياة صحية وخالية من الأمراض، بل يمكن أن يساعدك في الواقع على فقدان الدهون والحفاظ على وزن صحي، كما يحافظ على عقلك شابًا وصحيًا وأخيرا الحصول على بشرة متوهجة ونضرة. وتندرج المواد الغذائية الخمسة في هذا النظام حسب الدكتور سينغ هي:

زيت الزيتون

غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ومعروف بتأثيراته المضادة للالتهابات على الشعر والجلد (بشرط أن يكون بكرا وصحيا). لذا فهو يساعد على تحسين مرونة الجلد ويجعله متماسكًا. بالإضافة الى عمله كحاجز يساعد على تحسين وترطيب البشرة على المستوى الخلوي، فزيت الزيتون مضاد للأكسدة فهو يمنع عملية الأكسدة ، وله خصائص مضادة للبكتيريا؛ فهو يساعد على التحكم بنمو البكتيريا على الجلد ويمكن استخدامه لعلاج العدوى البكتيرية على الجلد وتحسين التئام الندبات. ولشهرته بخصائصه المرطبة سيساعد زيت الزيتون في الحصول على بشرة متوهجة وناعمة ونضرة.



الشاي الأخضر

مشروب صحي له فوائد عديدة للجسم من بينها إنقاص الوزن وإزالة السموم وتحسين أداء الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والوقاية من مرض السكري وغيرها.

فالشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تسمى بوليفينول التي لها القدرة على محاربة الالتهابات ومقاومة الأنسولين الخفيفة؛ حيث تعمل مضادات الأكسدة على حماية الكولاجين المخزن في الجسم من خلال حماية وإصلاح الخلايا، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر على مكافحة علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتمنحك بشرة صحية مصحوبة بتوهج طبيعي.

كما تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الشاي الأخضر على تقليل التورم والاحمرار والتهيج على الجلد، واحتوائه على وجود فيتامين "ب" وخاصة فيتامين "ب 2 " له القدرة على الحفاظ على مستويات الكولاجين في الجلد مما يحسن قوامه القوي ويحافظ على شبابه لفترة طويلة.

الرمان

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تأتي مع العديد من الفوائد الصحية كالوقاية من أمراض القلب والمساعدة في الهضم والوقاية من السرطان وغيرها.

و الرمان غني بالبوريكالاجين وفيتامين سي الذي يساعد الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي؛ فهذه المركبات تساعد أيضًا في تقليل الضرر الخلوي في الجسم.

كما ان الرمان الغني بمضادات الأكسدة يساعد على تقليل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة من خلال زيادة تجديد الخلايا.

البطاطا الحلوة

وهي مليئة بفيتامين ج وبالتالي تحفز إنتاج الكولاجين الذي يساعد بدوره على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. حيث تحتوي جذورها على مستويات عالية من بيتا كاروتين والتي عند تناولها تتحول إلى الشكل النشط لفيتامين أ، كونه عنصراًغذائياً أساسياً يدعم نمو الخلايا وإنتاجها وزيادة إنتاج الخلايا السليمة. والبطاطا الحلوة غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للشيخوخة كما تساعد في تحييد جزيئات الجذور الحرة غير المستقرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد .

العسل

فالعسل الخام غذاء طبيعي المذاق ولا يشتهر فقط بفوائده الصحية المتنوعة، ولكنه يستخدم في العديد من العلاجات القديمة لعلاج الأمراض وتحسين ملمس الجلد والشعر وحماية الإنسان من الأمراض المختلفة. فهو مليء بالمواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة التي تساعد على إطالة عمر الجلد. ويساعد على عكس عمل السموم التي تمتصها بشرتنا يومياً بسبب تعرضها للعديد من الملوثات جنبًا إلى جنب مع جزيئات الأوساخ والغبار من خلال عكس الأضرار التي تسببها هذه السموم. فالعسل يساعد على تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على البشرة ويشدها ويعطيها مظهراً قوياً.

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