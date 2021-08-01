المصدر: البيان

تعد دهون البطن مشكلة كبيرة تواجه الكثيرين ممن يعانون زيادة الوزن، و حتى من يملكون وزناً مثالياً يريدون الحصول على بطن جذاب لكن تواجههم العديد من المشكلات.

ولا يعد التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في منطقة المعدة أمرا سهلا، وقد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان وقتا طويلا لاسترجاع لياقته ورشاقته الطبيعية.



وهناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكن للإنسان القيام بها لإحداث "فرق في دهون البطن خلال أسبوع واحد".

وهناك نوعان من الدهون في الجسم، الأول يكون تحت الجلد، وهي الدهون التي يمكنك الإمساك بها بسهولة بيدك، أما النوع الثاني فيعرف باسم "الدهون الحشوية"، ويتواجد في أعماق البطن ويحيط بأعضاء الجسم، وهو المرتبط بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومخاطر السكتة الدماغية، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

وفيما يلي، 9 طرق بسيطة للتخلص من دهون البطن في أسبوع:

1- التمرن:

لا ينصح باتباع تمارين رياضية محددة تستهدف منطقة البطن، على اعتبار أن هذا النوع من التمارين يقوي عضلات البطن، لكنه لا يساعد على إنقاص الوزن.

في المقابل، نصح المصدر بأن يظل الإنسان نشطا طوال اليوم ولا يقضي اليوم جالسا، ثم يخطط لممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

2- الكارديو:

أفضل طريقة لمكافحة الدهون هي تمارين الكارديو. ستحتاج إلى 30 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل، حتى 60 دقيقة، وذلك اعتمادا على مقدار ما تريد أن تخسره. لا يجب أن تكون عداء لتربح المعركة، حيث أن بعض الرياضات الأخرى كافية لتحقيق هدفك، مثل السباحة وركوب الدراجات والقفز على الحبل والرقص والمشي السريع..

3- تمارين القوة:

هذا النوع من التمارين يساعدك على بناء العضلات وحرق الدهون بسرعة.

4- طريقة تناول الطعام:

هل تريد الشعور بالراحة على المدى الطويل والاستمرار في فقدان الدهون، حتى بعد مرور أسبوع؟ أفضل طريقة لا تكمن في اتباع اتباع نظام غذائي معين، ولكن في تغيير طريقة تناول الطعام كل يوم.

بمعنى آخر، للحصول على نتائج جيدة طويلة المدى، تحتاج إلى تغيير الطريقة التي تنظر بها إلى الطعام.

5- تجنب السكر والمشروبات السكرية:

المشروبات الغازية ليست وحدها المضرة بصحة الإنسان، بل حتى بعض عصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية والقهوة المحلاة والشاي المعبأ.. هل تريد أن تفقد الدهون؟ تخلص من هذه الكربوهيدرات غير الضرورية.

6- تناول المزيد من البروتين:

لا يتعين عليك اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لإنقاص الوزن، إلا أن إضافة البروتين إلى طعامك قد يكون أحد أكثر الأدوات فعالية. لماذا؟ يمكن أن يساعدك البروتين على الشعور بالشبع ومنح جسمك متطلباته الأساسية.

7- الألياف:

ينصح الخبراء كذلك بإضافة الأطعمة التي تحتوي على الألياف إلى نظامك الغذائي، حيث تساعد الألياف على إبطاء الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية.

8- حضّر طعامك بنفسك:

تحتوي الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة على سكر إضافي وملح ودهون متحولة، ستدمر جهودك لمحاربة دهون البطن. سيساعدك الطهي في المنزل والتخطيط لوجباتك على معرفة وضبط ما تأكله.

9- النوم الجيد:

بالإضافة إلى التمرين اليومي والتغذية الجيدة، تحتاج إلى النوم الجيد. قلة النوم تؤدي إلى عدد من الأمراض، وتساهم كذلك في زيادة الوزن والإجهاد.

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