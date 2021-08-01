المصدر: البيان

أثبت باحثون أمريكيون أن ثمة علامات في طريقة قيادة السيارة تؤكد الإصابة بمرض خطير.

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها جامعة واشنطن في سانت لويس ونشر تفاصيها موقع «سبوتنيك» الإخباري، أنه من الطبيعي أن تتغير قيادة كل شخص مع تقدُّمه في السن، إلا أن بعض الاختلافات الطفيفة قد تشير إلى أعراض مبكرة للخرف (ألزهايمر).

وأجرى الباحثون، بقيادة كاثرين رو وغانيش بابولال، الدراسة باستخدام أجهزة تتبع المواقع المستندة إلى نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس»، لمعرفة ما إذا كان يمكن اكتشاف هذه الاختلافات في القيادة.

واشتملت عينة البحث على مجموعة من الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاماً بولاية ميسوري في الولايات المتحدة، وجرت مراقبة قيادتهم عن كثب عاماً واحداً، معرفة ما إذا كانت دراسة عادات القيادة لهذه المجموعة وحدها يمكن أن تكشف عن بداية المرض دون الحاجة إلى إجراءات طبية باهظة الثمن.

ومن بين 139 شخصاً شاركوا في الدراسة، أظهرت الفحوص الطبية أن نصفهم يعانون مرض ألزهايمر المبكر جداً.

وأظهر تحليل قيادتهم اختلافات يمكن اكتشافها بينهم وبين الآخرين الذين شاركوا في الدراسة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر قبل السريري يميلون إلى القيادة ببطء، وإجراء تغييرات مفاجئة، والسفر أقل في الليل، وتسجيل عدد أميال أقل، كما أنهم زاروا مجموعة متنوعة أقل من الوجهات أثناء القيادة، والتزموا بمسارات أكثر تقييداً.

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