خبير غذائي: تناول الطعام ليلاً لا يسبب السمنة

المصدر: البيان

أكد خبير غذائي مصري أن تناول الطعام ليلاً لا يسبب السمنة كما هو شائع، موضحاً أن ثمة شروطاً صحية لهذه العادة الغذائية.

وقال الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية، إن الأكل ليلاً لا يزيد الوزن بشروط أن تكون السعرات الحرارية في معدل بسيط مسموح به ضمن وجبات اليوم، مشيراً إلى أن الامتناع عن الأكل في ساعة معينة من الأخطاء الشائعة.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك مفاهيم خاطئة شائعة فيما يخص العادات الغذائية لدى البعض، لافتاً إلى أن البعض يلتزمون بمواعيد تناول الطعام، ولكنهم يتناولون كميات كبيرة من الأطعمة، وبالتالي سعرات حرارية عالية عن المسموح به خلال اليوم، ثم يفاجَؤون بزيادة الوزن.

وذكر أن تناول المياه وسط الوجبات الغذائية لا يزيد الوزن، مؤكداً أن المياه أفضل دواء تخسيس على الإطلاق ويساعد على الحرق بشكل كبير.

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