كيف تستعيد نشاطك بعد إجازة العيد؟

المصدر: البيان

أكدت خبيرة التنمية البشرية رانيا الماريا أن استعادة النشاط والحيوية بعد إجازة العيد تستلزم تحقيق بعض الإرشادات.

وأوضحت الماريا، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة "إكسترا نيوز"، أن العودة إلى العمل بعد انقطاع لا تتم بصورة طبيعية إلا بالتخلص من الضغط النفسي، مشيرةً إلى أن هذا الضغط يسبب التشتت والتفكير الزائد.

ونصحت الموظفين بضرورة التحكم في النفس وعدم ترك الذات فترات طويلة منفردة حتى يتم الوصول إلى حالة الراحة، لافتةً إلى ضرورة عدم العودة من العطلة قبل مواعيد العمل بيوم واحد.

وقالت إن هناك العديد من الأساليب التي تساعد على العودة إلى العمل بحيوية بعد إجازة العيد، منها تناول الحلويات لتحسين الحالة المزاجية والنفسية.

وذكرت أن من بين الأمور البسيطة التي تؤدي إلى تلك الحالة النفسية المستقرة تغيير الجو الروتيني العام الخاص بالعمل، من خلال وضع قوقعة "حلزون البحر" على المكتب، أو تغيير خلفية شاشة الهاتف والحاسب الآلي إلى صورة بحر، على سبيل المثال.

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