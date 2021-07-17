أخصائية روسية تحدد الأشخاص الممنوعين من تناول الخل

المصدر: البيان

حددت خبيرة التغذية والطبيبة الروسية زهرة بافلوفا، الأشخاص الذين يمكنهم تناول الخل والاستفادة من منافعه.

وأوضحت أخصائية الغدد الصماء أنه وبرغم النصائح بفائدة استخدام الخل في علاج العديد من الأمراض، إلا أنه يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بالصحة. وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت بافلوفا إلى أن الخل عنصر مهم يساهم في العديد من العمليات، مع العلم أن الجسم لا يفتقر أبدا على هذا الحمض، لأنه ينتجه بنفسه. واستنادا إلى هذا تنصح الخبيرة باستخدام الخل بكميات صغيرة مع التوابل الأخرى فقط.

وأضافت: "لا ينصح مثلا باستخدام الخل عند وجود قرحة المعدة، لأنه قد يفاقم الحالة ويسبب نزيفا في المعدة. وعموما لا ينصح باستخدام الخل عند وجود مشكلات واضطرابات في الجهاز الهضمي، والكبد والكلى. لذلك على كل من يعاني من مشكلة من هذه المشكلات، تجنب استخدام الخل في نظامه الغذائي". مشيرةً إلى أنه يمكن استخدام ملعقة صغيرة من الخل مع السلطات مرتين أو ثلاث في الأسبوع فقط.

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