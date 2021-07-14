المستشفى الأمريكي في دبي يؤسس أول مركز تدريب للجراحة الروبوتية في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي – البيان

أعلن المستشفى الأمريكي في دبي بالتعاون مع أنظمة الجراحة الروبوتية «RSS» ومركز «سي ام آر» للجراحة ومقرها المملكة المتحدة، عن اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء أول مركز للتدريب على الجراحة الروبوتية وأكاديمية تعليمية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيكون مركز التدريب والأكاديمية في مقر المستشفى بإمارة دبي وستتخصص الدورات في جميع مجالات الجراحة الروبوتية طفيفة التوغل (RMAS).

ويعتبر المستشفى الأمريكي في دبي، المزود الرائد للرعاية الصحية ونموذج متميز للجراحة الروبوتية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، أول من أنشأ مركز تدريب بالنظام الروبوتي الجراحي «Versius®» من «سي ام آر» للجراحة، كما سيستخدم المستشفى أيضًا «Versius®» في العمليات الجراحية طفيفة التوغل.

تساعد البراعة الروبوتية في «Versius®» على تخلص الجراحين من الإجهاد البدني والعقلي باستخدام أدواتها المتميزة وأدوات التحكم في الرؤية، حيث يسمح تصميمه النموذجي المحمول للجراحين بالجلوس في وضع مستقيم أو الوقوف أثناء الجراحة، مما يضمن الراحة وسهولة العملية، والتخلص من التعب، بالإضافة إلى منع التأثير على النتائج السريرية.

يشارك مئات الجراحين في تدريبات «سي أم آر» للجراحة في جميع أنحاء العالم. وستفتح شراكة المستشفى الأمريكي في دبي الأبواب للعديد من الجراحين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لاكتساب الخبرة العملية في «Versius®»، وتوحيد التدريب الجراحي الروبوتي وتقديم برامج الزمالة التي من شأنها تسريع تبني هذه التكنولوجيا في المنطقة.

تم إطلاق نظام «Versius®» من «سي أم آر» للجراحة في عام 2019 وهو يعمل على تغيير عمليات الروبوتات الجراحية على المستوى الدولي. وتستثمر «سي أم آر» للجراحة بشكل كبير في التدريب في أكاديمياتهم العالمية، وتشمل دوراتهم التعلم الإلكتروني «Versius®»، وجلسات تدريب «Versius®» والمحاكاة، والتدريب التعليمي، بالإضافة إلى جلسات التدريب الحي، حيث سيعمل شركاء «سي أم آر» للجراحة مع المستشفى الأمريكي في دبي لتقديم التدريب العملي والمراقبة السريرية.

مساعدة المنطقة على تسريع مهاراتها

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، المجموعة المالكة للمستشفى الأمريكي دبي: "إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين المستشفى الأمريكي في دبي والأنظمة الجراحية الروبوتية (RSS) ومركز وأكاديمية «سي أم آر» للجراحة لتأسيس أول مركز تدريبي وتعليمي وأكاديمية ستميز الخدمات التي يقدمها المستشفى الأمريكي في دبي للمرضى من البلدان المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."

وأضاف بشارة قائلاً: "كما تعمل الشراكة على تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 بالإضافة إلى مؤشرات الأجندة الوطنية 2021 والأهداف الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله".

وتابع بشارة: "نشكر «سي أم آر» للجراحة لكونه داعماً قويًا في مجال التدريب والتعليم وتتشارك مع رؤية المستشفى الأمريكي في دبي العازم على بذل المزيد والمضي قدمًا لجعل دبي عاصمة السياحة العلاجية."

من جانبه، قال الدكتور حاتم موسى، رئيس قسم الجراحة الروبوتية ومركز التدريب والتميز في المستشفى الأمريكي في دبي: "يواصل السوق العالمي للروبوتات الجراحية الابتكار والتوسع، في حين تطور المستشفى الأمريكي في دبي بشكل متسارع لإتقان جميع المنصات وتقديم برنامج تدريب شامل للروبوتات".

وتابع موسى: "نحن متحمسون لدمج القدرات الفريدة للجيل التالي من «Versius®» مع برنامجنا الشامل ونتطلع إلى شراكة مجزية مع «RSS» و«سي أم آر» للجراحة. لن يدعم استخدام «Versius®» في المستشفى الأمريكي بدبي أفضل ممارساتنا السريرية فحسب، بل سيساعدنا أيضًا في نشر المعرفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لإفادة الجراحين والمرضى وجميع أصحاب المصلحة في الرعاية الصحية".

أضاف السيد ديفيد مزهر - المدير العام لشركة روبوتك سيرجيكال سيستمز المتخصصة في الحلول الطبية الروبوتية قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الاستراتيجية مع المستشفى الامريكي دبي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل بالتدريب الفني والمهني والتعليم السريري فيما يخص الجراحة باستخدام الروبوت".

وأضاف قائلاً: "نحن نعتبر هذه الشراكة فرصة مهمة لرفع كفاءة ومهارة الجراحين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ولجعل فوائد هذه التقنية الحديثة متاحة بشكل أكبر لجميع المرضى في منطقتنا والعالم".

نحن فريق روبوتك سيرجيكال سيستمز نتولى بالتنسيق مع فريق عمل (سي ام ار سيرجيكال) مسؤولية التعليم والتدريب الأمثل والشامل للجراحين وكل فرق العمل الطبي على حد سواء. الارتقاء بالجراحة الى الافضل هو تعهدنا وهو الشعار الذي نرتقي إليه.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز