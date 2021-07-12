زيت الزيتون البكر الممتاز يقي من الزهايمر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قدمت سبعة منشورات علمية مرتبطة بعلاج المرضى من أصحاب الضعف الإدراكي البسيط بزيت الزيتون البكر الممتاز مختلف أنواع الإثباتات على أنه يمكن أن يؤخر ظهور مرض الزهايمر لدى البشر دون التسبب بأية تأثيرات جانبية.

وذكر موقع "غريك ريبورتر" بأن التجارب السرسرية التي أجريت على البشر المصابين بالضعف الإدراكي البسيط الذي يشكل أحد العلامات المبكرة على الزهايمر أسفرت عن نتائج مشجعة.

وفي حين أن الدراسة شملت عدداً صغيراً من المرضى بما يحتم ضرورة إجراء تجارب إضافية إلى أن الأدلة التي تم جمعها حتى اليوم تشير إلى أن زيت الزيتون البكر الممتاز قد يوفر فوائد مهمة متفوقاً على العقار المصادق عليه من إدارة الغذاء والدواء لجهة الفعالية والتكلفة وسهولة الاستعمال والأمان.

وشرحت أناستازيا بانتازاكي إحدى الباحثات المشاركات بأن نتائج الدراسة تشير إلى أن النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون البكر الممتاز على المدى الطويل قد يساعد في الوقاية من الضعف الإدراكي البسيط والزهايمر.

ولاحظ فريق الدراسة بأن المرضى الذين يستهلكون 50 ملليتراً من هذا الزيت يومياً لمدة عام لديهم معدلات أقل من البروتينات في الدم التي تشير للإصابة بالزهايمر.

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