علامة موجودة عند الرجال فقط تدل على إصابتهم بسرطان الجلد

المصدر: دبي – البيان

أكدت طبيبة الأمراض الجلدية، يكاتيرينا فيرتييفا، وجود علامة عند الرجال فقط تدل على وجود سرطان الجلد، ويجب على الرجال الانتباه إليها بالدرجة الأولى.

وأضافت الطبيبة الروسية أن الحديث يدور عن تقشير وحكة في فروة الرأس، وأوضحت: "قد تظهر على فروة الرأس، خاصة عند الرجال الصلع، بقع كبيرة من اللون الوردي، مع قشور على السطح، وأحيانا تنزف وتتقرح". وفقاً لوكالة "نوفوستي".

وأشارت يكاتيرينا إلى أنه ذلك قد يشير إلى حالة ما قبل السرطان أو سرطان الخلايا الحرشفية للجلد.

ونصحت الطبيبة الرجال بالعناية بفروة رأسهم، وخاصة في حال عدم وجود شعر عليها.

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