ما السبب الحقيقي وراء تورم القدمين؟

المصدر: البيان

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، عن السبب الحقيقي الذي يصيب القدمين بالتورم الشديد.

وقال موافي، خلال برنامجه أمس "ربِّ زدني علماً" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تورم القدمين يكون بسبب مشكلة في الدورة الدموية أو الأوعية اللمفاوية.

وأضاف أن الدورة الدموية مغلقة، موضحاً أن الدم يمر من الجهة اليسرى للقلب في الشرايين ويعود إلى الجهة اليمنى للقلب بالأوردة.

وأكد أن التورم عبارة عن مياه خارج الأوعية الدموية حول الخلايا، فإذا ضُغط عليها تترك علامة، مشيراً إلى أنه إذا علمنا طريق سحب وخروج المياه يمكن أن نتوقع السبب الحقيقي لتورم القدمين.

ولفت إلى أنه من الممكن أيضاً أن يحتقن الكبد وتمتلئ الأوردة بالدماء، وأن الورم يبدأ من الساقين ويصل إلى القدمين، مبيناً أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تتسبب في تورم القدمين.

وذكر أن هناك مادة تسحب المياه من الوريد تسمى الزلال، وإذا افترضنا أنها غير موجودة فلن نجد ما يشد هذه المياه.

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