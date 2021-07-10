مصر تكشف عدد الإصابات الرسمية بالفطر الأسود

المصدر: أ ف ب

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة المصرية، إن عدد مصابي الفطر الأسود الذين رصدتهم وزارة الصحة يتراوح بين 25 إلى 30 شخصا.

وأوضح حسني أن "الفطر الأسود كمرض ليس مرتبطا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه يظهر كنتيجة لضعف مناعي، أيا كان السبب المؤدي لهذا الضعف".

وأضاف في تصريحات صحفية أن بعض حالات كورونا تلقت أدوية بشكل مفرط أثناء علاجها من الفيروس، وعلى أساس غير علمي وبعيدا عن إشراف وزارة الصحة، ما تسبب في إصابة أصحاب هذه الحالات بالفطر الأسود، مشيرا إلى أن العامل المناعي حاسم جدا في قضية التعافي من فيروس كورونا وتبعاته.

وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أعلنت قبل نحو شهر، أن أعداد مصابي الفطر الأسود في مصر وصل إلى 5 أشخاص.

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