طريقة للتحقق من معدل ضربات القلب

المصدر: دبي - البيان

يعد معدل ضربات القلب، مؤشراً مهماً لكيفية عمل قلوبنا، فما المعدل المسجّل أثناء الراحة، وكيف يمكننا التحقق منه؟

يوجد لدى معظم البالغين معدل ضربات قلب أثناء الراحة، بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، وفقاً لـ NHS. ومع ذلك، كلما كان الشخص أكثر لياقة، يرجح أن يكون معدل ضربات القلب عند الراحة أقل.

ويُقاس معدل ضربات القلب أثناء الراحة، عن طريق حساب عدد مرات دقات القلب أثناء الجلوس ساكناً.

وللتحقق من معدل ضربات القلب أثناء الراحة، يمكنك استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب، أو بدلاً من ذلك فحص نبضك.

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، حسب موقع روسيا اليوم، أنه يمكنك رفع يديك، بحيث تنظر إلى راحة يدك. وضع بطانات أول إصبعين من اليد الأخرى على الجانب الداخلي من الرسغ، عند قاعدة الإبهام، واضغط برفق.

وإذا كنت لا تشعر بنبضك، فاضغط بقوة قليلاً، وتحقق لمدة 30 ثانية، لمعرفة ما إذا كان النبض منتظماً أم لا.

ثم احسب عدد النبضات بعد 60 ثانية، أو احسب النبضات لمدة ست ثوانٍ واضربها في 10، لمعرفة معدل ضربات القلب أثناء الراحة في عدد النبضات في الدقيقة.

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