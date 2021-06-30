مشروبات تساعد في إطالة العمر.. حتى 150 عاماً

المصدر: إعداد: فاتن صبح

للصحة الجيدة وطول العمر أسرار تبدأ مع ما نتناوله في حياتنا كل يوم ولن يفاجئنا بالطبع أن نعرف أن لبعض المشروبات أكبر التأثير على التقدم بالعمر بشكل صحي.

وذكر موقع "ويل أند غود" أن الأبحاث الحالية تشير إلى إمكانية أن نعيش حتى سن الـ150، واستعان بدان بيوتنر المؤلف والباحث المتخصص بدراسة البؤر الساخنة لمديدي العمر الذين ساعدوه في وضع لائحة تتضمن مشروبات على وجه التحديد، وقال عبر صفحته على "انستغرام" إنها تطيل العمر، كما أنها لذيذة فعلاً، لتشمل القهوة والشاي الأخضر والأسود والمياه.

ولفت إلى أن تلك هي المشروبات التي يتناولها الناس في المناطق الزرقاء التي تتميز إحصائياً بطول عمر سكانها وعدم إصابتهم بأمراض مزمنة.

وشرح مضيفاً: هناك ارتباط من نوع ما لا يسعني أن أستخلص علاقة رسمية لكن يسعني القول إن ذلك ما يتناوله الناس بشكل يومي منذ عقود أو قرون حتى.

واحتل الشاي الأخضر بالطبع المرتبة الأولى، حيث أشار بيوتنر إلى أن الناس في أوكيناوا، وهي واحدة من المناطق الزرقاء، يملأون وعاءً بسعة 20 أوقية تقريباً من الأوراق الخضراء ويتلذذون بشربها طوال اليوم.

وبنظره فإن الكافيين الذي تبين أن له نتائج إيجابية يساهم في منع الأمراض مثل القلب وباركنسون، وأن المشروب المترع بمضادات الأكسدة يجعله وثيق الارتباط بالصحة الجيدة.

أما الشاي الأسود في المرتبة الثانية فيتسم بخصائص شبيهة بالأول وأفضل من حيث القدرة على المساعدة في الهضم.

وتحتوي القهوة ثالثاً على الكافيين كمصدر أول لمضادات الأكسدة وعدد من العناصر الغذائية كالفيتامين ب5 والمنغنيز والبوتاسيوم والمغنيزيوم والنياسين. أما المياه فغني عن التعريف بأهميته.

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