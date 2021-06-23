طبيب سعودي يكشف حقيقة خروج السموم من الجسم عند نقع الأرجل في الخل والملح

المصدر: البيان

كشف عالم المسرطنات السعودي الدكتور فهد الخضيري، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا، بأن نقع الأرجل في الخل والملح وبيكربونات الصوديوم يخرج السموم من الجسم.

وقال الطبيب السعودي، عبر حسابه على تويتر: " يدور مقطع فيديو متداول، يزعم أن نقع الأرجل بالخل والملح وبيكربونات الصوديوم يخرج السموم من الجسم، وهذا غير صحيح".

وتابع " تغيّر لون هذه الخلطة البني بسبب التفاعل الكيميائي والأكسدة وليس بسبب خروج السموم".

وأضاف عالم المسرطنات: "السموم وفضلات الجسم، تخرج فقط عن طريق البول والبراز، والطرق الفسيولوجية للجسم، وليس عن طريق غطس القدم بالخل".

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